شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سموحة والشمس والطلائع فى دور الـ 16 بكأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة على نظيره مركز شباب إستاد المنصورة بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاءات دور الـ16 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 /2019 .

شهدت لقاءات هذا الدور فوز كلا من، القناة على مركز شباب ادندان 3 /0 ، الشمس على هليوبوليس 3 "0 ، سبورتنج على النصر 3 /1، الاتحاد السكندرى على بنى سويف 3 /0 وطلائع الجيش على الزهور 3 /0.

بينما تقرر إلغاء مباراة ألعاب دمنهور مع الداخلية لإعتذار الأول عن خوض اللقاء ، بينما يقام لقاء الأهلى مع بتروجت غدا السبت .