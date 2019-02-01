شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سموحة والشمس والطلائع فى دور الـ 16 بكأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة على نظيره مركز شباب إستاد المنصورة بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاءات دور الـ16 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 /2019 .
شهدت لقاءات هذا الدور فوز كلا من، القناة على مركز شباب ادندان 3 /0 ، الشمس على هليوبوليس 3 "0 ، سبورتنج على النصر 3 /1، الاتحاد السكندرى على بنى سويف 3 /0 وطلائع الجيش على الزهور 3 /0.
بينما تقرر إلغاء مباراة ألعاب دمنهور مع الداخلية لإعتذار الأول عن خوض اللقاء ، بينما يقام لقاء الأهلى مع بتروجت غدا السبت .
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