شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل البحرين 3 /0 فى البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الأهلى على نظيره المحرق البحرينى بنتيجة 3 /0 فى إطار خامس أيام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات في إستاد القاهرة و تختتم الأحد .

وشهد اللقاء حضور جماهيرى مكثف ، وأنتهت أشواطه بنتيجة " 25/6 - 25/6 - 25/12 "

فوز الأهلى اليوم على المحرق البحرينى هو الرابع للفريق فى البطولة، حيث سبق وفاز على فرق كلا من الدفاع المغربى و من بعده الصيد ثم سبورتنج بنتيجة 3 /0 قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الخميس .

بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من، المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد والزمالك مع الأهلى.