شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد خالد قمر فى مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 22 لاعبا للدخول بمعسكر مغلق بمدينة السويس أستعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، على رأسهم خالد قمر العائد من الإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالى : محمود الزنفلى و صبحى سليمان و محمود رزق و ولاس سليفا و محمد انور و محمود شعبان و محمد ناصف و صبرى رحيل و سيد سالم و هشام صلاح وكريم الديب وأحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و أحمد دوواد و عمار حمدى و كريم ممدوح و تونى سليفا و رزاق سيسيه و توشكا و خالد قمر .

فيما يغيب عن اللقاء كل من : الهانى سليمان ومحمد بازوكا للإصابة

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز و المقرر لها الاثنين المقبل والتى ستقام على ملعب السويس .

ويدخل الفريق السكندرى اللقاء بالمركز السابع عشر من جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 20 نقطة بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بعد حصد 25 نقطة .