حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة وأبرزها ، طلب النادى الأهلى لاتحاد الكرة برفض تغيير جدول الدورى ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى خلال اجتماعه برئيس الوزراء.. أشرف صبحي: انتظروا تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية مارتن لاسارتي يتحدث عن طموحات الأهلي أمام سيمبا و"لعنة" الإصابات هشام محمد: الأهلي جاهز لمواجهة سيمبا.. وهدفنا تحقيق اللقب الإفريقي الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي سيمبا ويثق في التزام جمهوره تفاصيل أول مران للزمالك فى كينيا ومكالمة اطمئنان من مصر للبعثة إصابة عبد الله جمعة فى المران الأول للزمالك بكينيا عمومية الشمس تعتمد لائحة النادى الداخلية بحضور 14714 عضوا منتخب 2001 يفوز على بورتو ودياً 6 / 0

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