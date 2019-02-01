شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف الهدهد تحصد ذهبية ثانية فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت عفاف الهدهد لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على ذهبية المسدس 10 م ضغط هواء فى ثان لقاءتها ببطولة هولندا المفتوحة فى اليوم الثانى المنافسة .
كانت الهدهد حققت ذهبية فى أول لقاءاتها بنفس المنافسة أمس الخميس .
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين من مصر كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة ، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .
كما تضم البعثة أيضا كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح .
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف الهدهد تحصد ذهبية ثانية فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.