شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف الهدهد تحصد ذهبية ثانية فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت عفاف الهدهد لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على ذهبية المسدس 10 م ضغط هواء فى ثان لقاءتها ببطولة هولندا المفتوحة فى اليوم الثانى المنافسة .

كانت الهدهد حققت ذهبية فى أول لقاءاتها بنفس المنافسة أمس الخميس .

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين من مصر كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة ، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .

كما تضم البعثة أيضا كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح .