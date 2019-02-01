أوكا وأورتيجا يجهزان أغنية جديدة للمنتخب المصري قبل بطولة الأمم الأفريقية

كتب- مصراوي:
تستعد فرقة "8%" للمطربان أوكا وأورتيجا لطرح أغنية جديدة للمنتخب المصري، بمناسبة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، ومن المُقرر أن تطرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، وقبل البطولة بعدة أشهر تحفيزًا للمنتخب.
جدير بالذكر أن ثنائي أغانى المهرجانات "أوكا وارتيجا " قد طرحا أغنية جديدة بعنوان " لغة العيون "، عبر موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو ومحمد الفنان وأورتيجا ،وتوزيع أوكا وتصوير إبراهيم السماك.
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