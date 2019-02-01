ماذا ينتظر الأهلي أمام سيمبا؟.. سلبيتان.. وقوة ثلاثية خارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر الأهلي مباراة مهمة في مشواره الإفريقي عندما يستقبل فريق سيمبا التنزاني، غدًا السبت، على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور جولتين من دور المجموعات استطاع الأهلي أن يصل لقمة مجموعته بأربع نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي (2-0) في المباراة الأولى، والتعادل في الجزائر أمام شبيبة الساورة الجزائري (1-1) في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بأربع نقاط، يليله فيتا كلوب وسيمبا بثلاث نقاط، ثم شبيبة الساورة بنقطة.

ولن تكون مواجهة الأهلي أمام سيمبا سهلة خاصة أن المنافس يريد التعويض بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد فيتا كلوب بخمسة أهداف دون رد.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز إيجابيات وسلبيات بطل تنزانيا:

- ميدي كاجيري

أبرز أسلحة سيمبا وهو المهاجم الرواندي ميدي كاجيري حيث سجل الأخير خمسة أهداف جعلته يحتل وصافة هدافي البطولة حاليًا بفارق هدفين عن معتز المهدي لاعب فريق النصر الليبي.

صاحب الـ32 عامًا افتتح أهدافه خلال النسخة الحالية من خلال زيارة شباك ميايان سوالوز السوازيلاندي خلال لقاء الذهاب بالدور التمهيدي حينها انتهى اللقاء بفوز بطل تنزانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي مباراة الإياب، عاد نفس اللاعب لزيارة شباك بطل سوازيلاند في لقاء انتهى لصالح سيمبا بنتيجة (4-0).

وفي دور الـ32 من البطولة الإفريقية، استطاع المهاجم الرواندي أن يقود فريقه للتأهل لدور المجموعات بعد الفوز على نكانا الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما انتهت مباراة الإياب بفوز بطل زامبيا بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الأولى لسيمبا بدور المجموعات أمام شبيبة الساورة، استطاع كاجيري أن يسجل هدفين للمرة الأولى في البطولة ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات بعدما انتهى اللقاء بنتيجة (3-0).

- كلانوس شاما

سلاح آخر من فريق سيمبا قد يهدد الأهلي في مباراة الغد وهو الزامبي كلانوس شاما الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن في البطولة الإفريقية.

صاحب الـ27 عامًا افتتح أهدافه الإفريقي خلال النسخة الحالية بالتسجيل أمام مبابان السوازيلاندي، وعاد نفس اللاعب ليسجل في مباراة الإياب مرتين.

وفي مباراة الإياب أمام نكانا الزامبي أحرز شاما الهدف الثالث في اللقاء ليقود فريقه لمواصلة مشواره الإفريقي.

- جون بوكو

استطاع المهاجم التنزاني جون بوكو أن يسجل ثلاثة أهداف خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بوكو البالغ من العمر 29 عامًا، تمكن في مباراته الأولى بالبطولة القارية أن يسجل مرتين خلال مباراة الذهاب أمام مبابان السوازيلاندي في الدور التمهيدي.

وعاد بوكو لمواصلة أهدافه الإفريقية بتسجيله هدف أمام نكانا الزامبي في مباراة الذهاب والتي انتهت بخسارة الفريق التنزاني (2-1).

- ايمانويل أوكوي

ورقة أجنبية ثالثة في الفريق التنزاني قد يلجأ لها فريق سيمبا وهو الأوغندي إيمانويل أوكوي الذي سجل هدفين في البطولة القارية.

أوكوي صاحب الـ26 عامًا افتتح أهدافه مع سيمبا بالتسجيل في مباراة الإياب أمام مبابان السويزيلاندي.

وبعد غياب مباراتين، افتتح أوكوي أهداف سيمبا في دور المجموعات بالتسجيل أمام شبيبة الساورة.

- سلبيتان لسيبما

خلال المشوار الإفريقي الحالي، اهتزت شباك سيمبا في تسع مناسبات خلال ست مباريات حتى الآن بواقع خمسة أهداف من فيتا كلوب وثلاثة أهداف من ناكانا وهدف من مبابان السوازيلاندي.

أما السلبية الثانية لخصم الأهلي المقبل وهو تعرضه لخسارتين خارج أرضه من أصل ثلاث مباريات.

سيمبا تلقى خسارته الأولى خارج أرضه على يد نكانا (2-1)، ثم خسر بطل تنزانيا مباراته الثانية في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب، بينما الانتصار الوحيد لسيمبا كان أمام بطل سوازيلاند مبابان.