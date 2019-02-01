شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يهدد بكشف المستور في «الجبلاية» وينذر «شوبير» بالملف الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، واتهمه بمجاملة الأهلي وتسخير اتحاد الكرة ولجانه وقطاعاته من أجل تفصيل جدول مناسب للأهلي الذي يضم نجله بين صفوفه من أجل مساعدته في مسيرته بالبطولة.

ووجه رئيس الزمالك إنذار شديد اللهجة لأحمد شوبير وحذره من اللعب بالنار معه كي لا يحرق نفسه بنفسه، مؤكدا أنه طالب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، بالتدخل وإيقاف تجاوزات نائبه، وإلا سيكشف المستور داخل اتحاد الكرة، مؤكدا أنه يملك الأدلة والبراهين التي تفضح الجبلاية ونائبها أحمد شوبير الذي يمتلك ملف أسود لن يتحمل عواقبه.

وانتقد رئيس القلعة البيضاء تصريحات شوبير وتهديده ووعيده لفرق الدوري، قائلًا: «متنساش نفسك يا شوبير أنت عندك فضيحة ومكالمة مسربة كان يفترض أن تجلس بعدها في البيت لحد لما تموت»، مشيرا إلى أنه لن يسمح لشوبير أو لغيره بالتأثير على بطولة الدوري لخدمة الأهلي وأنه سيتصدي بكل قوة لمن يحاول العبث أو التدخل في نزاهة وشفافية الدوري هذا الموسم، مؤكدا أنه سبق وأوقفه عند حده وأجبره على التراجع عن تصريحات الخاصة بإلغاء بطولة الدوري التي أطلقها في الإذاعة المصرية منذ شهرين.