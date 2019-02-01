شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يفضح العلاقات الخفية.. الجيش الإسرائيلي يهنئ «منتخب المجنسين» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)هنأ الجيش الإسرائيلي قطر بمناسبة فوزها على اليابان 3 -1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على «تويتر»: «مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019».
وأضاف في تغريدة أخرى: «مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك للمنتخب قطر كأس آسيا 2019.. كل الاحترام».
يذكر أن قطر تحقق البطولة للمرة الأولى في تاريخها، ورغم أنها ظهرت بمستويات جيدة في البطولة توجتها بالحصول على اللقب، إلا أنها أثارت سخرية الكثيرين بتشكيلتها التي تضم أكبر عدد من اللاعبين المجنسين وتلغي الهوية القطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تويتر» يفضح العلاقات الخفية.. الجيش الإسرائيلي يهنئ «منتخب المجنسين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.