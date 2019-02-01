شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت "الخليج 365".. رسمياً هتان في عرين «الزعيم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)
تأكيداً لما انفردت به "الخليج 365" قبل أيام، أعلن نادي الهلال رسمياً، اليوم (الجمعة)، التوقيع مع اللاعب الدولي هتان باهبري.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن فيصل عبر «تويتر»: «أشكر الأمير الوليد بن طلال على دعمه اللامحدود لنا في نادي الهلال، وتكفله بصفقة هتان باهبري».
وكانت "الخليج 365" قد نشرت، نقلاً عن مصادرها، أن باهبري توصل لاتفاق نهائي مع نادي الهلال على توقيع عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد أن قدم المفاوض الهلالي عرضا ماديا مغريا لوسيط أعمال اللاعب جراح الظفيري من أجل حسم الصفقة لصالح الزعيم، قاطعا الطريق على ناديي الاتحاد والنصر، اللذين كانا يسعيان للظفر بخدمات باهبري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي يوم الرابع من فبراير القادم.
وحرصت إدارتا العميد والعالمي على تقديم عروض مادية لوسيط أعمال اللاعب منذ انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية في السابع من شهر يناير الجاري من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن جدية العرض الهلالي المغري حسمت الصفقة للزعيم.
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