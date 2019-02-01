شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن نفاذ تذاكر مواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واشار مرجان الي انه تم طباعة ١٢ ألف تذكرة نفذت بالكامل عن طريق الحجز الالكتروني حيث الذي تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني ، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة تم بيعهم من خلال منفذ الإسكندرية الذي توافرت فيه التذكر منذ يوم الاربعاء وحتي صباح اليوم الجمعة علي مدار ٣ أيام بالإضافة إلي ١٠٠٠ تذكرة لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وناشد مدير عام النادي الجماهير بالإلتزام في مباراة سيمبا غداً وحثّهم على التشجيع المثالي كما هي عادة الجمهور الأهلاوي الذى يُعد الداعم الأول لفريق الكرة ولكل الألأعاب الرياضية.

وأكد العميد محمد مرجان إنه يثق تماماً في وعي جمهور الأهلي وحرصه على دعم الفريق والالتزام بما تنص عليه لوائح الاتحاد الافريقي "كاف" لكي لا يتعرض النادي لاي عقبات خلال مشواره في البطولة الافريقية.

ووجه مرجان الشكر لجماهير الأهلي علي حرصهم علي شراء جميع التذاكر الذي تم طرحها لمؤزرة الفريقي في مشواره الافريقي.