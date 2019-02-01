شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 اليجرى يرد على الانتقادات بعد توديع الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماسيمو اليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى على صعوبة المواجهة أمام بارما، والمقرر لها غدا السبت فى الجولة الـ 22 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

اليجرى يرد على انتقادات جماهير يوفنتوس بعد وداع الكأس

تحدث اليجرى فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء بارما غدا، قائلا "أهنئ فريق بارما، لقد حققوا الفوز فى ثلاث مباريات خارج أرضهم مؤخرًا، إنهم يقدمون بطولة جيدة، لديهم عناصر جيدة".

"الانتقادات من جانب الجماهير بعد وداع الكأس أمام أتلانتا ؟ فى آخر 4 سنوات لعبنا نهائى دورى الأبطال مرتين، ربع النهائى ودور الـ16، سنحاول الفوز في أوروبا، لكن هناك فقط 4 فرق يجب أن تصعد إلى نصف النهائى".



اليجرى

اليجرى يؤكد مشاركة ماندزوكيتش فى لقاء بارما

أكد ماسيمو اليجرى على مشاركة الكرواتى ماريو ماندزوكيتش أساسيا فى مواجهة بارما غدا، بالإضافة للوافد الجديد مارتن كاسيريس.

وقال اليجرى، "كاسيرس سيلعب غدًا، إنه لاعب محل ثقة، سيلعب بجوار روجانى، بيانيتش جاهز إصابة كيلينى ليست خطيرة، يحتاج من 10 إلى 15 يوم من أجل العودة، إصابة كيلينى ليست خطيرة، يحتاج من 10 إلى 15 يوم من أجل العودة".