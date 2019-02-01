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تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية بشأن استاد "بيراميدز" الجديد وأكاديمية عالمية

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن تلقيه مقترحًا من بعض المستثمرين بفكرة إنشاء إستاد جديد خاص بنادي بيراميدز بسعة 15 ألف متفرج قابل للزيادة.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدم مجموعه من المستثمرين لينا بفكرة بناء استاد بسعة ١٥ الف متفرج قابل ل توسعه ل سعة ٢٧ الف مستقبلاً ... ندرس العرض بجدية".

كما أعلن إتخاذ خطوات إنشاء أكاديمية عالمية وقال: "أايضاً نحن في طور انشاء اكاديمية عالميه يشرف عليها متخصصين عالمين لتطور المواهب مش في مصر بس ايضاً افريقيا ... بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي اندية اوروبا".

وأضاف: "ايضاً سيكون خلال هذه السنه ان شاء الله مباريات مع فرق عالمية ستاتي لمصر للمرة الاولى".

وأتم: "تفاصيل الاكاديمية حتكون مع الكابتن احمد حسن وتفاصيل المباريات حتكون مع الاخ احمد عفيفي".

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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