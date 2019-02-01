شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي سيمبا ويثق في التزام جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأشار مرجان الي انه تم طباعة 12 ألف تذكرة نفذت بالكامل عن طريق الحجز الالكتروني حيث الذي تم حجز 3900 تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني ، فيما تم بيع 7000 تذكرة تم بيعهم من خلال منفذ الإسكندرية الذي توافرت فيه التذكر منذ يوم الاربعاء وحتي صباح اليوم الجمعة علي مدار ٣ أيام بالإضافة إلي 1000 تذكرة لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وناشد مدير عام النادي الجماهير بالإلتزام في مباراة سيمبا غداً وحثّهم على التشجيع المثالي كما هي عادة الجمهور الأهلاوي الذى يُعد الداعم الأول لفريق الكرة ولكل الألعاب الرياضية، موجها لهم الشكر علي حرصهم علي شراء جميع التذاكر الذي تم طرحها لمؤزرة الفريقي في مشواره الافريقي

وأكد العميد محمد مرجان إنه يثق تماماً في وعي جمهور الأهلي وحرصه على دعم الفريق والالتزام بما تنص عليه لوائح الاتحاد الافريقي "كاف" لكي لا يتعرض النادي لاي عقبات خلال مشواره في البطولة الافريقية.