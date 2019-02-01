شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الزمالك يكرم فريق يد 2009 بعد فضية بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة نادي الزمالك، فريق كرة اليد مواليد 2009 بعدما حقق الفريق المركز الثاني في بطولة الجمهورية. وتوج الشمس ببطولة الجمهورية وجاء الزمالك ثانيًا والمقاولون العرب فى المركز الثالث وسبورتنج رابعًا. ومنح مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة للاعبين والجهاز الفنى واعتبارهم أبطالا للجمهورية بعد الأداء المميز للفريق طوال البطولة وتحقيق نتائج كبيرة فى طريق الوصول إلى المباراة النهائية. وتم تكريم الجهاز الفني والإدارة بقيادة احمد السويدي مدرب الفريق ومدير القطاع د.ممدوح هاشم، ومدير اداري للفرق حسن شاكر، واللاعبون هم يوسف احمد وعمر ابراهيم المالح وعبدالله رامى وحمزة عبدالناصر وسيف الدين احمد محسن واحمد حسام ابو اليسر ومحمد ثروت واحمد رمضان وانس محمد وعبدالرحمن إيهاب ومحمد كريم وعبدالله نصرت وعمرو سامح ومحمود عابدين ويوسف رستم وإياد أيمن واحمد اشرف وعلى تامر وياسين صبحى وكريم حمدى ومحمود عواد ومروان محمد ومالك رامى وسيف سمير ومازن خالد وكريم شريف وعبدالله اسامه وعلى محمد عادل وكريم سامح.

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