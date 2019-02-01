شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش وخروج " بركات ومرسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار عادل عبد الرحمن المدير الفنى لفريق سموحة 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق غدا أستعداد لمباراه طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها بعد غدا الأحد 3 فبراير الجارى .

وجاءت القائمة تضم كل من : محمد أبو جبل و محمد فتحى و أحمد الشيخ و محمود منصور و السيد فريد و محمود عزت و كريم يحيى و أوميد أوكيرى و حسام حسن و محمد حمدى ذكى ومحمود سيد و أيدى إيمو و شيخ أحمدو و محمود معاذ و اسلام صالح و شريف رضا و أحمد مصطفى و رجب نبيل و ديريك نسيبامى وأحمد صبحى .

فيما يغيب عن اللقاء كل من : عمرو بركات و باسم مرسى و أحمد حمص و كناريا و عمر سعد .