شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الكرة النسائية والتي أسفرت عن فوز وادي دجلة علي المصري القاهري بثمانية أهداف نظيفة وفوز الطيران علي صيد المحلة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وتمكن الأميرية من الفوز على ميت عقبة باربعة أهداف لهدف و تعادل المعادي واليخت مع كفر سعد بأربعة أهداف لكل فريق، وتعادل الاعلاميين مع الترام بهدفين.

ولم يحضر فريق ميت الخولي إلي ملعبه للقاء المؤسسة الذي تواجد في الملعب ، ليتم إلغاء المباراة وإنتظار قرار لجنة المسابقات.