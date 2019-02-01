شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء عملية التصويت بالجمعية العمومية لنادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنتهت عملية تصويت أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الداخلية لنادي الشمس، والتي بدأت في تمام التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة عقب إنتهاء المدة القانونية للتصويت، وسط حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم الصحفي الإعلامي أسامة أبو زيد .

وشهدت لجان التصويت اقبالاً كثيفًا منذ الدقائق الأولى وذلك فى حضور رجال الأمن من الشرطة وأفراد أمن النادى ، تحت إشراف قضائى كامل و في حضور مندوبي اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية .

حضر من الساعات الأولى حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والأستاذة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والكابتن شيدو والمهندس كريم مسعود والبطلة آية مدنى والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس ، و المدير التنفيذى للنادى الكابتن تامر على و جميع قيادات النادي .