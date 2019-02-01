شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الزمالك يهزمن الصيد 3 / 1 فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الزمالك على نظيره الصيد بنتيجة 3 / 1 بحضور جمهور القلعة البيضاء فى إطار خامس أيام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات والتى تستضيفها مصر بمجمع الصالات فى إستاد القاهرة و تختتم الأحد.
كان الزمالك تلقى خسارتين متتاليتين فى البطولة من الصفاقسى التونسى و سبورتنج فى أول و ثان لقاءاته قبل أن يهزم الدفاع المغربى بنتيجة 3 /0 و تختتم لقاءات اليوم بمواجهة الأهلى مع المحرق البحرينى.
بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد و الزمالك مع الأهلى.
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