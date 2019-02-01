رقم قياسي.. فريق تركي يضم لصفوفه 23 لاعبًا في 80 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق فريق الازيجسبور التركي الناشط في دوري الدرجة الثانية رقمًا قياسيًا بعدما قام بتسجيل 23 لاعبًا في قائمته قبل 80 دقيقة فقط من غلق باب الانتقالات الشتوية.

عانى فريق الازيجسبور من إيقاف القيد من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم على مدار موسم الانتقالات الذي انتهى مساء أمس 31 يناير.

وقال موقع "توركش فوتبول" إدارة نادي الازيجسبور وعدد من المسئولين مارسوا ضغوط ضد اتحاد الكرة من أجل رفع الإيقاف عن النادي، ولم تستجب إدارة الاتحاد إلا قبل 80 دقيقة فقط من غلق باب الانتقالات.

واستعد النادي التركي بمجموعة من الاتفاقات مع اللاعبين على مدار موسم الانتقالات وذلك من أجل تسجيلهم في صفوف الفريق في حالة موافقة اتحاد الكرة على رفع القيد وهذا ما تم بالفعل.

وأعلن النادي بشكل رسمي عن العناصر الجديدة المنضمة للفريق اليوم الخميس بعد غلق موسم الانتقالات وبعدما تم تسجيل كافة اللاعبين.

ويحتل الازيجسبور المركز الـ17 في جدول دوري الدرجة الثانية التركي برصيد 16 نقطة.

سبق للاعب المصري السابق عمرو زكي أن لعب في صفوف الازيجسبور لمدة 6 أشهر فقط حين كان الفريق ينافس في الدوري التركي موسم 2012-2013.