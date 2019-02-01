تقرير.. 3 أزمات فنية.. ولعنة مستمرة ضمن 4 تحديات الأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سيمبا التنزاني، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بالمسابقة الإفريقية.

الأهلي بعد مباراتين في دور المجموعات استطاع أن يجمع أربع نقاط ليتصدر ترتيب مجموعته بفارق نقطة عن الثنائي فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، في المقابل يحتل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة برصيد نقطة.

وسيكون الأهلي أمام العديد من التحديات أمام بطل تنزانيا، سوف نستعرضها في التقرير التالي:

- صحوة مع لاسارتي

رغم البداية السيئة للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي والذي استلم المهمة الفنية منذ بداية الشهر الماضي بعد الخسارة من بيراميدز (2-1)، إلا أن الأحمر استطاع أن ينتفض سريعًا سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

الأهلي خاض مع لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز خمس مباريات (ثلاث مباريات في الدوري + مباراتين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا)، حقق خلالها الأحمر الفوز في أربع مباريات مقابل تعادل في مباراة كانت أمام شبيبة الساورة في الجزائر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية.

- لعنة الإصابات

سيدخل الأهلي مباراة بطل تنزانيا مفتقدًا العديد من اللاعبين حيث وصل عدد الإصابات في الفريق إلى 11 لاعبًا. (طالع قائمة الأهلي)

لاسارتي سيدخل مباراة سيمبا مفتقدًا خدمات رمضان صبحي ومحمد محمود وإسلام محارب وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعلي لطفي ووليد أزارو ومروان محسن ومحمد نجيب ووليد سليمان وأحمد فتحي.

- 3 مراكز أمام لاسارتي

يعاني الأهلي خلال الفترة الحالية من غياب العديد من العناصر الأساسية في مختلف المراكز بداية من الدفاع وحتى مركز المهاجم.

البداية من الجانب الدفاعي، ورغم قيد رامي ربيعة لحل أزمة الجانب الخلفي في الفريق إلا أن لاسارتي سيكون أمامه تحدي خاص في مباراة السبت حيث لا يتواجد سوى ثلاثة لاعبين في الجانب الخلفي وهم: أيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة.

الأزمة الحقيقة أمام لاسارتي وهو عدم جاهزية رامي ربيعة الغائب منذ عام تقريبًا حيث كانت آخر مبارياته الرسمية أمام الزمالك في لقاء الدور الأول، كما أصيب سعد سمير في الكاحل خلال مران الأمس إلا أن القائمة شهدت تواجده.

وقد يستعين لاسارتي بخدمات محمد هاني الظهير الأيمن ليكون بجانب أيمن أشرف في الدفاع على أن يشارك كريم نيدفيد لقيادة الجبهة اليمنى في ظل إصابة أحمد فتحي وعدم قيد باسم علي في القائمة الإفريقية.

أما الأمر الثالث الذي سيواجه لاسارتي من حيث التشكيل وهو مركز صناعة الألعاب في ظل افتقاد الأحمر جهود رمضان صبحي وإسلام محارب حيث لا يتواجد في القائمة سوى محمد شريف وأحمد حمودي وحسين الشحات بجانب صلاح محسن الذي بإمكانه المشاركة في الجناح على أن يكون جونيور أجايي مهاجمًا وحيدًا في ظل إصابة المهاجمين مروان محسن ووليد أزارو.

- معادلة نسخة 2017

حتى الآن يسير الأهلي بخطى ثابتة في المشوار الإفريقي بعدما جمع الفريق أربع نقاط، وفي حال تحقيق الأحمر الفوز في مباراة الغد سيكون تمكن من معالة نسخة 2017 عندما حقق سبع نقاط في أول ثلاث جولات بدور المجموعات بعد التعادل أمام زاناكو في المباراة الأولى والفوز في الجولتين الثانية والثالثة أمام القطن الكاميروني والوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (2-0).