الأهلي يرتدي الزي التقليدي في مباراة سيمبا التنزاني

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حضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، والذي أقيم، اليوم الجمعة، للاتفاق على التفاصيل المتعلقة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب برج العرببالإسكندرية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي نادي سيمبا، ومراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي، وتم الاتفاق على مواعيد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة، ومواعيد بدء الإحماء بالنسبة للفريقين، وكذلك ألوان
وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الضيف زيًا مكونًا من القميص الأبيض والشورت الأحمر والجورب الأبيض.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء غدٍ، السبت، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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