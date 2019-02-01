شاهد.. مشوار منتخب قطر في كأس آسيا.. ماكينة أهداف وصلابة دفاعية

تتويج منتخب قطر

كتب: محمد معتز صلاح الدين

توج المنتخب القطري بكأس آسيا 2019، والتي أقيمت بالإمارات، بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، في نهائي كأس آسيا.

وقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة رفقة كل من، منتخب السعودية، ولبنان، وكوريا الجنوبية، فاز منتخب العنابي بجميع المباريات، حيث فاز على منتخب لبنان بهدفين نظيفين، والمنتخب الكوري الشمالي بسداسية نظيفة، والمنتخب السعودي بهدفين نظيفين، وعليه تصدّر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتسجيل 10 أهداف، دون استقبال أي هدف.

وكان المنتخب القطري أقوى خط هجومي في دور المجموعات،

خلفه المنتخب الإيراني بـ7 أهداف.

وفي دور الـ16، تواجه المنتخب القطري أمام منتخب العراق وفاز عليه بهدف نظيف، ويتأهل إلى الدور القادم من البطولة، دور ربع النهائي، ليواجه منتخب كوريا الجنوبية، ويفوز عليه بهدف نظيف.

ليتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه ويكون ثاني منتخب يتأهل دون استقبال أي أهداف بعد المنتخب الكوري الجنوبي في نسخة كأس آسيا لعام 2015 وأول منتخب عربي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإماراتي

المستضيف، ويفوز عليه برباعية نظيفة وسط جمهوره.

ليتأهل العنابي النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويكون أول منتخب يصعد للنهائي دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ويواجه منتخب الساموراي الياباني، يفوز عليه ب3 أهداف مقابل هدف، يتوج بالبطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بقيادة مدربه الإسباني فيلكس سانشيز.

ليكون المنتخب القطري قوى خط هجوم في البطولة برصيد ١٩ هدفًا وأقوى خط دفاع حيث استقبل هدفًا وحيدًا أمام اليابان، وعلى مستوى الجوائز الفردية بالبطولة حصل المعز علي على أفضل لاعب بالبطولة وأفضل هدّاف برصيد 9 أهداف، وأفضل حارس مرمى، سعد الشيب حارس منتخب العنابي، كما أن أكرم عفيف أكثر من صنع أهدافًا حيث صنع 10 أهداف خلال 7 مباريات خلال البطولة.