أدهم معتز يتوج ببرونزية سلاح السيف في بطولة البحر المتوسط

أدهم معتز لاعب السلاح كتب - محمد صبحي توج أدهم معتز لاعب منتخب مصر للسلاح بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف ببطولة البحر المتوسط للسلاح ناشئين. المتوسط للسلاح ناشئين. وجاء تتويج معتز بالميدالية الذهبية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات البطولة المقامة حاليًّا فى إيطاليا. ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة الجائزة الكبرى للسلاح فى شهر فبراير القادم.

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