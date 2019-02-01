رياضة | ممنوع الاقتراب.. زمالك "البريميرليج" حدث ولا حرج!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممنوع الاقتراب.. زمالك "البريميرليج" حدث ولا حرج! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذات ليلة من ليالي الشتاء الطويلة ذهب فتى لا يبلغ من العمر إلا عشر سنوات إلى غرفته حتى ينقل الواقع الذي يحلم به إلى أحلامه البريئة وكعادته تعود كل يوم قبل أن يغلق عيناه الصغيرتان، يرفع الوسادة ويأخذ بقميصه الأبيض ذات الخطين الحمر ويتحدث معه قليلًا ومن ثم يضع في مكانه المخصص ويذهب للفراش والإبتسامة تزين وجهه.

وفي تلك الليلة وقبل أن ينغمس في بحر أحلامه تخيل الفتي أهداف تهز الشباك وشكل منمق ظهر به فريقه أمثال ما يراها على المقهي الذي يصطحبه فيه والده لرؤية رفاق صلاح في الدوري الإنجليزي، وبعد ثوانِ قليلة نام ولكن لم تنم أحلامه حينها كانت ترغب في إسعاده بتحويلها إلى حقيقة.

وفي اليوم التالي أستيقظ الفتى وجلس بجوار أبيه الزملكاوي المتعصب ليتحدث معه عن تغييرات فنية جديدة ولاعبين جدد على أعتاب النادي لتحسين مستواه بالطبع عقل الطفل لم يستوعب حينها تلك الأحاديث ولكن تردد في عقله سؤال هل يعود الزمالك من جديد يا أبي؟.

ولم يجب الأب حينها على الفتى ولكن ترك الإجابة عالقة مع شمس النهار الجديد التي لم تشرق وحدها ولكن كان معها قائد جديد ليعود البسمة على وجه الجماهير، جاء من بلاد الشوكولاته ومع حقيبته بعض الأحلام التي ما زال يسعى في تحقيقها، وحتى يكتمل القوام الأساسي للفريق الأبيض كان لابد من جلب صفقات قوية قادرة على قلب موازين المنافس.

وبالفعل شهد بداية الموسم الحالي إنطلاقة قوية للفارس الأبيض الذي لا يتوقف عن الإنتصارات والتغريد بعيدًا بصدارة الدوري فوجدنا أهداف عالمية تهز الشباك وحراس تخشى المدافين قبل المهاجمين ووجدنا حالة خاصة نجح كريستيان جروس في تركيبها حتى تناسب الأبيض.

وبعد المستوي الأكثر من رائع الذي يقدمه نادي الزمالك في الدوري، كتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :"الزمالك مكانه في الدوري الإسباني".

ليرد عليه بعض الجماهير البيضاء أن الزمالك لابد أن يلعب في الدوري الإنجليزي نظرًا لأنه أقوى من الليجا، في إشارة منهم للأداء الممتع الذي يقدمه الفريق.

ولم يكن فقط الجماهير هي من ترى ذلك ولكن برهن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، متهكماً من مطالبات إدارة محمود البنا لمباريات الزمالك "تحكيميًا"، وفي إشارة مثيرة ربط فيها ما يحدث بالدوري الإنجليزي.

وجاء "الكوميكس" بشكل ساخر بأن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي يتساءل بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد عن عدم إدارة "البنا" لمباريات ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.