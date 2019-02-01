رياضة | نجم ريال مدريد يستفز برشلونة قبل مواجهة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يستفز برشلونة قبل مواجهة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت قرعة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا والتي أجريت مساء اليوم في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأسفرت عن مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد بالكأس في الدور نصف النهائي أما المواجهة الثانية فستكون بين ريال بيتيس وفالنسيا.

وتحددت مباراتي الذهاب في السادس من فبراير الجاري، حيث يستضيف برشلونة ريال مدريد على ملعب الكامب نو الأربعاء المقبل، بينما يحل ريال بيتيس ضيفًا على فالنسيا في اليوم ذاته.

وتحدى جاريث بيل نجم ريال مدريد برشلونة بعد القرعة، حيث قام بنشر صورته الشهيرة أثناء احتفاله بالهدف المسجل في شباك برشلونة بالكأس في 2014، وكتب في رسالته: "سوف نذهب مجددا".‎