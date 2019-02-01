رياضة | صدام مُحتمل بين قطر ومصر في كأس العالم للقارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام مُحتمل بين قطر ومصر في كأس العالم للقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز منتخب قطر مقعده رسميًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للقارات 2021، وذلك بعد تتويجه بكأس أمم آسيا 2019، علي حساب منتخب اليابان بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

ويشارك في بطولة كأس العالم للقارات المقبلة، منتخب الدولة المُستضيفة، وبطل كأس العالم 2018 (فرنسا)، وبطل أمم آسيا 2019 (قطر)، وبطل أمم أفريقيا 2019 (لم يتحدد)، وبطل الكأس الذهبية 2019 (لم يتحدد)، وبطل أوقيانوسيا 2020، وبطل أمم أوروبا 2020.

وسيكون المنتخب القطري سادس المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم للقارات بعد منتخبات (مصر "مرتين" - السعودية "4 مرات" - الإمارات "مرة وحيدة" - العراق "مرة وحيدة" - تونس "مرة وحيدة").

وقد يصطدم المنتخب القطري مع نظيره المصري في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للقارات، حال تتويج الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وشارك المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم للقارات مرتين عام 1999، 2009 وخرج من دور المجموعات، بينما ستكون تلك المشاركة الأولي للمنتخب القطري في البطولة العالمية.