رياضة | قبل كلاسيكو كأس إسبانيا.. حكاية 26 هدفًا لـ "ميسي" في شباك ريال مدريد (مرعبهم الأول)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل كلاسيكو كأس إسبانيا.. حكاية 26 هدفًا لـ "ميسي" في شباك ريال مدريد (مرعبهم الأول) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور نصف النهائى فى بطولة كأس ملك إسبانيا التى أقيمت اليوم، الجمعة، عن وقوع ريال مدريد فى مواجهة برشلونة وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وكان ريال مدريد حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس إسبانيا بعد فوزه على جيرونا بنتيجة 3 / 1 في مباراة "إياب" الدور ربع النهائي التي جمعتهما مساء أمس ليتفوق في مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 7 / 3.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" السجل التهديفي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في شباك ريال مدريد خلال مباريات "الكلاسيكو" في مختلف البطولات:-

- سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 26 هدفًا في شباك ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو، بواقع (18 هدفًا في الدوري الاسباني - هدفين في دوري أبطال أوروبا - 6 أهداف في السوبر الأسباني).

- وسجل "ميسي" 15 هدفًا في شباك ريال مدريد على ملعب الأخير "سانتياجو برنابيو"، بينما سجل 26 هدفًا في شباك الملكي في ملعب "الكامب نو".

- ونجح "ميسي" في تسجيل 2 هاتريك (أحدهما في الكامب نو والآخر في سانتياجو برنابيو)، وسجل 5 ثنائيات و10 أهداف أخري (هدف لكل مباراة).

- كما سجل "ميسي" هدفًا من ركلة حرة في "الكامب نو" وهدفًا آخر من ركلة حرة في "البرنابيو"