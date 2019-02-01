رياضة | مارتن لاسارتي: نحترم قدرات سيمبا ونسعى للفوز بلقب البطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي: نحترم قدرات سيمبا ونسعى للفوز بلقب البطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها غداً، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وتحدث لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة في كل المراكز. فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار إلى أن الفريق يمرّ بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكّد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف لاسارتي، أن الفريق سوف يسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي سوف تحضر اللقاء.

وبخصوص الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الإفريقية، قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقًا لظروف الفريق، وانه يثق في قدرات الجميع، وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بـحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.