رياضة | الكهرباء يواجه البلدية والشرقية يستضيف فاقوس في أبرز مواجهات المجموعة السابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء يواجه البلدية والشرقية يستضيف فاقوس في أبرز مواجهات المجموعة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدا السبت ستة مواجهات في اطار الجولة الثانية والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والسويس والشرقية والتي تتصدرها الشرقية

في مواجهه مصيرية تستقبل كهرباء الإسماعيلية وصيف جدول الدوري برصيد 45 نقطة بلدية الإسماعيلية صاحبة المركز الثامن برصيد 23 نقطة علي ملعب الكهرباء هذا وقد اسفرت نتيجة الدور الأول عن تعادل الفريقان سلبيا بدون اهداف.

ويحل فاقوس صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة علي متصدر الترتيب فريق الشرقية برصيد 51 نقطة علي ملعب الشرقية وكان لقاء الدور الأول اسفر عن فوز الشرقية بثلاثية نظيفة.

وفي لقاء المنافسة علي الهبوط يستضيف النوبة السويسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة نادي الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة علي ملعب النوبة ولقاء الدور الاول اسفر عن تعادل الفريقان سلبيا بدون اهداف.

وفي لقاء عودة الصحوة يحل ابو صوير صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة علي بلبيس صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط علي ملعب بلبيس واسفر لقاء الدور الأول عن فوز ابو صوير بهدفين لهدف

وفي مواجهة القاع يحل جنوب سيناء متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة ضيفا علي القنطرة غرب صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة علي ملعب القنطرة وقد اسفر لقاء الدور الأول عن فوز القنطرة بهدفين لهدف

وفي لقاء اخير يحل ابو حماد صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة ضيفا علي ابو شحاته صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة علي ملعب ابو شحاته وقد اسفر لقاء الدور الاول بفوز ابو حماد بهدف نظيف، بينما فريق غزل السويس راحة هذا الاسبوع.

ترتيب المجموعة السابعة قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية والعشرون

-الشرقية. 51 نقطة

2-كهرباء الإسماعيلية. 45 نقطة

3- فاقوس. 36 نقطة

4-ابو حماد. 27 نقطة

5-ابو صوير. 26 نقطة

6-بلبيس. 26 نقطة

7-غزل السويس. 26 نقطة

8-بلدية الإسماعيلية. 23 نقطة

9-الشهداء. 21 نقطة

10-م ش ابو شحاته. 18 نقطة

11-النوبة. 18 نقطة

12-القنطرة غرب 15 نقطة

13-جنوب سيناء. 11 نقطة