رياضة | أول رد من فالفيردي على مواجهة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من فالفيردي على مواجهة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إن مباراة فريقه ضد ريال مدريد بكأس إسبانيا ستكون صعبة للغاية، مشير إلى أن الفريق الأبيض تحسن كثيرا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "نسبة التأهل متساوية بين الفريقين، وستكون مواجهة متوازنة ومعقدة، وعلينا التركيز في جميع لحظات اللقاء".

وواصل : "مباراة فالنسيا حاليا أهم لتعزيز صدارتنا للدوري الإسباني، وسنفكر في التحضير للكلاسيكو عقب مباراة الليجا مباشرة لتقارب الايام".

وتابع : "نحن واثقون من قدرات اللاعبين في تحقيق الانتصارات، ولكن أجواء هذة المباريات لن تكون سهلة داخل أرض الملعب".