رياضة | الصحف العالمية تتغنى بتحقيق منتخب قطر لبطولة كأس أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف العالمية تتغنى بتحقيق منتخب قطر لبطولة كأس أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب قطر في تحقيق بطولة كأس أسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز أمام منتخب اليابان، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ردود أفعال الصحف العالمية على فوز قطر بالبطولة.

- ‏الجارديان : قطر مستضيف مونديال 2022 يصعق اليابان ويفوز بأكبر لقب آسيوي.. منتخبنا الوطني بطلاً لـ ‎كأس_آسيا2019.

- ‏فوكس سبورتس: قطر تتربع على العرش القاري الآسيوي وتصعق اليابان في نهائي كاس امّم اسيا.

- ‏هندوستان تايمز: قطر مستضيف مونديال 2022 يصعق اليابان بثلاثة أهداف لهدف في نهائي كاس امّم اسيا.

- ‏فرانس فوتبول : قطر تدخل التاريخ وتحرز لقبها الآسيوي الآول على مستوى المنتخبات.

- ‏يورو سبورت: قطر الملك الجديد لكرة القدم الآسيوية حيث أزاح اليابان عن عرشه.

- ‏لورينت لوجور: قطر مستضيفة مونديال 2022 تحصد اللقب الآسيوي للمرة الأولى.

- ‏فوكس سبورتس : الملك تشافي أصاب في توقعاته وقطر تربعت على عرش آسيا بعد فوزها بنهائي كاس امّم اسيا.

- ‏الواشنطن تايمز: مستضيف مونديال 2022 يحرز لقبه الأكبر بالفوز بنهائي كاس أمّم آسيا على اليابان بنتيجة 3-1.

- ‏أف تي بي ال الأسترالية : قطر المذهلة تفوز على اليابان وتحرز كاس أمّم آسيا.

- ‏لاجازيتا الإيطالية : قطر تهزم اليابان 3-1 وتتوج بكاس امّم اسيا.