رياضة | عاجل.. نجم الزمالك يربك حسابات جروس قبل مباراة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك يربك حسابات جروس قبل مباراة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك للإصابة على هامش مران الأبيض اليوم الجمعة في كينيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت إصابة جمعة في وجه القدم وغادر المران دون استكماله لنهايته.

ويخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته لخوض مباراة الأحد القادم.

وكان جمعة قد غاب عن مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ببطولة الدوري بسبب طرده في لقاء بيراميدز.

طلب محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك من الجهاز الفني المشاركة والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وأبدى اللاعب تخوفه من استمرار جلوسه على دكة البدلاء واستبعاده من المباريات وتأثير ذلك على خروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في المعسكر القادم.

وأبدى الونش قلقه من سياسة جروس وثبات التشكيل بالاعتماد على محمود علاء ومحمد عبد الغني مما يؤدي لتهميش دوره مع الفريق وخروجه من الحسابات بصورة نهائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات الكونفدرالية الافريقية.

وغاب الونش لفترة طويلة عن الزمالك بسبب الإصابة قبل التعافى ودخل في قائمة مباراة المقاصة الأخيرة بعد غياب طويل.