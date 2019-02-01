انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. كيف كافأ لاعبو "العنابي" جماهير عُمان؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 08:27 مساءً - كافأ لاعبو منتخب قطر، الذين تُوجوا أبطالاً لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، جماهير عُمان لحظة التتويج بالكأس القارية الجديدة على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتوجه اللاعبون القطريون صوب الجماهير العُمانية وحملوا أعلام السلطنة إلى جانب الأعلام القطرية، في مشهد اجتاح منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، وحظي بإعجاب واسع النطاق.

وتُعد هذه اللفتة تكريماً وتقديراً من لاعبي "العنابي" تجاه جماهير عُمان، التي وقفت بقوة خلف المنتخب القطري خلال أطوار البطولة الآسيوية، وخاصة في الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية.

وتعرض العُمانيون بسبب ذلك إلى حملات تضييق من السلطات الإماراتية، التي تمنع دخول القطريين إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، فضلاً عن تهديدها بفرض عقوبة قاسية على كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة في منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد السجن 15 عاماً.

وكانت السلطات الإماراتية قد منعت القطري سعود المهندي من دخول أراضيها قبل يومين من افتتاح بطولة كأس آسيا، رغم منصبه الرفيع كنائب للرئيس بالاتحاد الآسيوي، قبل أن تذعن سلطات أبوظبي وتسمح له بدخول البلاد، كما منعت الوفد الإعلامي القطري من دخول أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر تُوّج بطلاً للكأس الآسيوية، عقب فوزه مساء الجمعة على اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما استحوذ نجومه على جميع الجوائز الفردية.

وحقّق "العنابي" القطري الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.