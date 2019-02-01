شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بايرن ميونخ تستقبل وافد جديد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني عن إنضمام لاعب جديد لمستشفى النادي وهو الحارس مانويل نوير الذي من المنتظر أن يغيب عن مباراة فريقه القادمة أمام باير ليفركوزن المقرر إقامتها يوم غداً السبت.

وأصيب مانويل نوير على مستوى اليد اليمنى ليعود سفين أولريتش إلى حراسة مرمى البافاري مرة أخرى خاصةً وأنه كان الحارس الأساسي لفريقه في أغلب مباريات الموسم الماضي في الوقت الذي كان يعاني منه نوير من إصابة على مستوى القدم.

وينضم نوير لمستشفى بايرن ميونخ التي تضم كورنتين توليسو وفرانك ريبيري بالإضافة إلى آريين روبين حيث سيدخل نيكو كوفاتش المباراة محروماً من خدمات الرباعي ليجد نفسه في ورطة كبيرة يسعى للتغلب عليها وحسم المباراة من أجل زيادة الضغط على بروسيا دورتموند المتصدر وتقليل فارق النقاط الذي يصل إلى ست بعد مرور 19 جولة