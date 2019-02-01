شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الهلال السعودى يضم لاعب جديد والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر

نجح نادى الهلال السعودى في التعاقد مع اللاعب هاتان باهرى من نادى الشباب لمدة ثلاث سنوات و تكفل الأمير الوليد بن طلال بتكاليف الصفقة دون الادلال علي اى تفاصيل عن المبلغ .

و لعب هاتان منذ 2016 مع الشباب و شارك في 48 مباراه استطاع أن يحرز فيهم 8 أهداف و احرز هدف وحيد هذا الموسم في 12 مباراة .