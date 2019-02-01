شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الهلال السعودى يضم لاعب جديد والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
نجح نادى الهلال السعودى في التعاقد مع اللاعب هاتان باهرى من نادى الشباب لمدة ثلاث سنوات و تكفل الأمير الوليد بن طلال بتكاليف الصفقة دون الادلال علي اى تفاصيل عن المبلغ .
و لعب هاتان منذ 2016 مع الشباب و شارك في 48 مباراه استطاع أن يحرز فيهم 8 أهداف و احرز هدف وحيد هذا الموسم في 12 مباراة .
كانت هذه تفاصيل خبر نادى الهلال السعودى يضم لاعب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.