انت الان تتابع منتخب قطر للمجنسين يتوج بكأس آسيا لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

توج منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا، بعد أن تمكن من الفوز على منتخب اليابان، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في نهائي البطولة المُقامة على استاد مدينة زايد الرياضية، في البطولة التي أُقيمت على أراضي الإمارات المتحدة، نجح في التسجيل للعنابي المُعز علي في الدقيقة 12، وعزز عبد العزيز حاتم بالهدف الثاني لمنتخب بلاده، ونجح تاكومي مينامينو في تقليص النتيجة لفريقه في الدقيقة 69، واختتم أكرم عفيف أهداف اللقاء في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي منتخب قطر، وترجموا سيطرتهم سريعًا لأول الأهداف للمنتخب العنابي عن طريق المُعز علي في الدقيقة 12، ليتصدر قائمة الهدافين البطولة برصيد تسعة أهداف، ويكسر الرقم القياسي للإيراني علي دائي صاحب الثمانية أهداف. لم يتوقف تفوق قطر عند هذا الحد، بل واصل العنابي ضغطه على الساموراي،