الان تتابع تأكيدا لما نشرته “الخليج 365”.. هتان باهبري هلالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: سيف الرخيص
تأكيدة لما نشرته صحيفة “الخليج 365” منذ أيام، أعلن نائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد، قبل قليل، التوقيع رسميا مع هتان باهبري لاعب الشباب، مقابل إعارة اللاعب محمد البقعاوي ومبلغ مالي.
وساهم في تحمل تكلفة الصفقة عضو شرف نادي الهلال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. ويمتد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات اعتبارًا من فترة الانتقالات الحالية. من جانب آخر، ثمنت إدارة النادي رغبة اللاعب الكبيرة في الانضمام لنادي الهلال.
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