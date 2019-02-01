الان تتابع تأكيدا لما نشرته “الخليج 365”.. هتان باهبري هلالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: سيف الرخيص

تأكيدة لما نشرته صحيفة “الخليج 365” منذ أيام، أعلن نائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد⁩، قبل قليل، التوقيع رسميا مع هتان باهبري لاعب الشباب، مقابل إعارة اللاعب محمد البقعاوي ومبلغ مالي. ‏

وساهم في تحمل تكلفة الصفقة عضو شرف نادي الهلال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. ويمتد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات اعتبارًا من فترة الانتقالات الحالية. من جانب آخر، ثمنت إدارة النادي رغبة اللاعب الكبيرة في الانضمام لنادي الهلال.