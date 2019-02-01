المعز علي يسيطر على الجوائز الفردية في كأس آسيا

توج المعز علي، بلقب أفضل لاعب بكأس آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما قاد المنتخب القطري للتتويج بأول ألقابه في البطولة، عقب الفوز على المنتخب الياباني 3 ـ 1 اليوم الجمعة، في المباراة النهائية.

وحصل المعز علي 30 ألف دولار كجائزة مقابل حصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة.

كما تسلم المعز علي جائزة هداف البطولة بعدما سجل تسعة أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، متفوقا على الإيراني على دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

وتقاسم المعز علي صدارة هدافي العرب في بطولات كأس آسيا مع الإماراتي علي مبخوت، علما بأن مبخوت سجل خمسة أهداف في نسخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية.

وتوج سعد الشيب، حارس قطر، بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما تلقت شباكه هدفا وحيدا فقط والذي جاء في المباراة النهائية، وحصل على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف دولار.

وتسلم مايا يوشيدا، قائد المنتخب الياباني جائزة اللعب النظيف.