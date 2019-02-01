شكرا لقرائتكم كريم حافظ يخوض مرانه الأول مع قاسم باشا فى حضور تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك اللاعب المصري كريم حافظ في تدريبات قاسم باشا التركي اليوم، الجمعة، للمرة الاولى بعد انضمامه لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان كريم حافظ انضم لصفوف باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من وادى دجلة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر النادى التركى إنهاء الإعارة.

وخاض كريم حافظ 5 مباريات فقط مع باشاك شهير، بواقع 4 مباريات فى بطولة كأس تركيا، ومباراة وحيدة في بطولة الدورى تحت 21 عاماً.

ويستعد قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه أيضاً النجم المصري محمود تريزيجيه، لمواجهة سيفاس سبور في الثالثة عصر غداً السبت بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل قاسم باشا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل سيفاس سبور المركز التاسع برصيد 25 نقطة.



المصرى كريم حافظ

تريزيجيه فى المران

محمود تريزيجيه