شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 الدون يتصدر قائمة لقاء بارما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، عن القائمة التى سيخوض بها اليوفى المواجهة الهامة أمام بارما، غدا السبت فى الجولة الـ 22 من الدورى الإيطالى.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، فيما يأتى بارما فى المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لمواجهة بارما

وشهدت القائمة، التى أعلنها اليجرى اليوم 20 لاعبا، على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد مارتن كاسيريس، والعائد من الإصابة ماريو ماندزوكيتش، فيما سيغيب كل خوان كوادرادو، أندريا بارزالى وليوناردو بونوتشى، وجورجيو كيلينى.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:

حراسة المرمى: تشيزنى - بنسوليو - بيرين

خط الدفاع: دى تشيليو - كاسيريس - اليكس ساندرو - كانسيلو - روجانى - سبينازولا

خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - إيمرى كان - بينتانكور - خضيرة

خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - بيرنارديسكى - دوجلاس كوستا - كين - ماندزوكيتش