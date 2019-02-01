شكرا لقرائتكم قطر أبطال كأس آسيا لأول مرة في التاريخ على حساب اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب اليابان أمام قطر بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي بطولة كأس اسيا المقامة حالياً بدولة الإمارات.

وتوج منتخب قطر بطلاً لمسابقة كأس اسيا للمرة الاولى فى تاريخه فيما خسر منتخب اليابان أول نهائي في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

جاءت أهداف منتخب قطر عن المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف فى الدقائق 12 و27 و83 على التوالي بينما جاء هدف منتخب اليابان الوحيد عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ورفع المعز علي رصيده من الأهداف إلى 9 مع منتخب قطر في تلك النسخة، ليصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس اسيا.

وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائى، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" فى مفاجأة من العيار الثقيل.

كانت هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.



احتفال المعز بهدفه

لقطة من اللقاء

هجمة قطرية

هجمة يابانية

هدف اليابان

يوشيدا