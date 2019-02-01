شكرا لقرائتكم الشباب يتعاقد مع لاعب الهلال محمد البقعاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة الشباب، يوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب محمد البقعاوي (23 عاما)، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قادما من صفوف الهلال.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.

وبدأ البقعاوي مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية، قبل انتقاله إلى الهلال في 2013، ولعب مع فريق الشباب والأولمبي، وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017، ثم عاد مجددا إلى الهلال في 2018.