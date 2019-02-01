شكرا لقرائتكم الهلال يتعاقد مع هتان باهبري لمدة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، يوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الدولي هتان باهبري قادما من صفوف نادي الشباب.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في "تويتر": يمتد عقد اللعب لمدة ثلاثة أعوام، اعتبارا من فترة الانتقالات الحالية.

وقدم الهلال شكره إلى الأمير الوليد بن طلال على تكفله بالصفقة، على أن يلتحق هتان بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.