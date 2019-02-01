إنبى يتسلم بطاقة مؤقتة لـ"لوكا" استعدادا لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى عن تسلم النادى بشكل رسمى بطاقة مؤقتة للجناح الكونغولى لوكومبى الشهير بـ"لوكا" القادم إلى الفريق البترولى من فيتا كلوب الكونغولى فى فترة الانتقالات الشتوية. تابع مدير الكرة بإنبى لـ"الخليج 365"، إن الجهاز الإدارى للنادى نجح فى استخراج بطاقة دولية مؤقتة للاعب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد مماطلة ناديه فى إرسال بطاقته. وبذلك سيكون لوكا صانع ألعاب إنبى الجديد جاهزا لخوض أول مباراة مع الفريق البترولى والتى ستكون أمام الأهلى، يوم الثلاثاء القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر بالدورى الممتاز، بعدما تعذر تواجده مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية لعدم وصول بطاقته.

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