شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يفوز على بورتو ودياً 6 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين فوز كبير على فريق بورتو 6 / 0 ودياً فى اللقاء الذى أقيم بأحد ملاعب فنادق القاهرة.

أحرز أهداف منتخب 2001 كلاً من محمود عبد المحسن ( العالمي) هدفين محمود صابر هدفين وكلاً من إبراهيم عادل هدف وأحمد مسعد هدف.

واختتم اليوم منتخب 2001 معسكره المغلق الذى استمر 11 يوم خاض الفريق خلاله 4 وديات و فاز بهم جميعاً أمام البنك الأهلى و حلوان و إمبابة على أن يختتم ودياته اليوم بمواجهة بورتو.

واختار ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، 30 لاعباً للمعسكر هم: محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود عوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).