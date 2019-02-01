شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله جمعة فى المران الأول للزمالك بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران. ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل قي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدا السبت خلال التدريب الأخير للفريق الذي سيقام على ملعب المباراة لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه. وستقام مباراة الزمالك وجورماهيا فى الثالثة من عصر بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

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