صور.. التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، التدريب الأول للزمالك فى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يعد مران الزمالك الأول اليوم بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة جورماهيا الكينى فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تضم المجموعة الرابعة فى الكونفدرالية كلا من الزمالك وجورماهيا وإلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى، كان الزمالك قد وصل إلى كينيا فجر اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا.



التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا



التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا



بعثة الزمالك



التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا



التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا



التدريب الأول اليوم للزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا