شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بـ"الأحمر" وسيمبا بـ"الأبيض" في مواجهة برج العرب ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفر الإجتماع الفني لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا عن إرتداء الاهلي "زيّه التقليدي" المكوّن من المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الضيف زي مكون من القميص الأبيض والشورت الأحمر والجورب الأبيض.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في التاسعة مساء غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني والذي أقيم اليوم الجمعة للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء غداً، السبت ،على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي نادي سيمبا ومراقب المباراة من الاتحاد الأفريقي ، وتم الاتفاق على مواعيد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة ومواعيد بدء الإحماء بالنسبة للفريقين وكذلك ألوان قمصان الفريقين.

الأهلي يدخل مواجهة سيمبا متربعا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فيتا كلوب الكونغولي واكتفى بالتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.