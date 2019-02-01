- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "صور وفيديو" الجماهير البيضاء تؤازر سيدات طائرة الزمالك أمام الصيد فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير البيضاء على مؤازرة فريق سيدات الزمالك أمام الصيد فى إطار خامس ايام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات في إستاد القاهرة و تختتم الأحد.
كان الزمالك تلقى خسارتين متتاليتين فى البطولة من الصفاقسى التونسى و سبورتنج فى اول و ثان لقاءاته قبل أن يهزم الدفاع المغربى بنتيجة 3 /0 و تختتم لقاءات اليوم بمواجهة الأهلى مع المحرق البحرينى.
بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من، المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد و الزمالك مع الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر "صور وفيديو" الجماهير البيضاء تؤازر سيدات طائرة الزمالك أمام الصيد فى البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.