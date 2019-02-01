شكرا لقرائتكم خبر عن "صور وفيديو" الجماهير البيضاء تؤازر سيدات طائرة الزمالك أمام الصيد فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير البيضاء على مؤازرة فريق سيدات الزمالك أمام الصيد فى إطار خامس ايام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات في إستاد القاهرة و تختتم الأحد.

كان الزمالك تلقى خسارتين متتاليتين فى البطولة من الصفاقسى التونسى و سبورتنج فى اول و ثان لقاءاته قبل أن يهزم الدفاع المغربى بنتيجة 3 /0 و تختتم لقاءات اليوم بمواجهة الأهلى مع المحرق البحرينى.

بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من، المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد و الزمالك مع الأهلى.